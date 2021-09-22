Bill Gates'ten Jeffrey Epstein yorumu: O bir ölü

Bill Gates'ten Jeffrey Epstein yorumu: O bir ölü

Epstein ile geçmişte bir araya gelen Gates, yeniden konuya ilişkin sorulara muhatap oldu. ABD'li milyarder, "O öldü. Yemeklerden dolayı pişmanım" dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde intihar eden Jeffrey Epstein hakkındaki sorularla karşılaşmaya devam ediyor.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada, çocuk istismarıyla suçlanan Epstein ile görüşmesinden pişmanlık duyduğunu "Onunla zaman geçirmek, ona inanılırlık kazandırmak büyük bir hataydı." sözüyle dile getirmişti.

ABD'Lİ MİLYARDERE EPSTEIN SORUSU

PBS kanalına konuk olan Gates'e, Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı bir kez daha soruldu.

Gates'in yanıtı, "O yemekleri yediğim için pişman olduğumu söyledim. Bu konuda yeni bir şey yok." oldu.

"O ÖLDÜ, HER ZAMAN DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Söz konusu görüşmelerden ders çıkarıp çıkarmadığına yönelik bir soruya ABD'li milyarder, "O öldü. Genel olarak her zaman dikkatli olmak zorundasın." karşılığını verdi.

Bill Gates'ten Jeffrey Epstein yorumu: O bir ölü ViDEO

"GÖRÜŞMEMİZ SONA ERDİ"

Bill Gates, CNN International'da yaptığı açıklamada, Epstein ile temaslarından bahsederken, yalnızca küresel sağlık sorunlarıyla mücadele için daha fazla para toplama umuduyla bir araya geldiklerini söylemişti.

Gates, "Onunla birkaç akşam yemeği yedim. Küresel sağlık için söylediklerinin gerçekleşebileceğini umuyordum. Gerçek olmadığı ortaya çıkınca, görüşmemiz sona erdi." ifadelerini kullanmıştı.