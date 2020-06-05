Bill Gates’ten mikroçip iddialarına yanıt

İnsanlara mikroçip takmayı hedeflediği yönündeki söylentileri reddeden Amerikalı milyarder, "Hiç mikroçip türü bir şeyle ilgilenmedim." dedi.

Koronavirüs salgınının kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

O iddialardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir dönem danışmanlığını yapan Roger Stone'a ait..

Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüsü ortaya çıkarmış olabileceğini öne sürdü. Benzer iddialar, sosyal medyada da sıklıkla dile getirildi.

"MİKROÇİP İDDİALARI APTALCA"

Business Insider'ın aktardığına göre, milyarder iş adamı, söz konusu iddiaları reddetti.

İnsanları izlemek için onlara mikroçip takacağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Gates, "Hiç mikroçip türü bir şeyle ilgilenmedim. Bu zırvaları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca ve garip." dedi.

2015 YILINDAKİ TARTIŞMALI KONUŞMASI: FÜZELER DEĞİL, MİKROPLAR

2016 yılının sonlarında dünya liderlerini uyaran Bill Gates, olası bir salgın tehlikesine dikkat çekmiş, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada ise "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur. Füzeler değil, mikroplar olur. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

"GATES VİRÜSÜN YARATILIŞININ ARKASINDA" İDDİASI

Söz konusu konuşmasına ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüsle mücadele ile aşı geliştirme çalışmalarına 300 milyon dolarlık bağışına değinen Microsoft'un kurucusu, bazı sağcı grupların ve uzmanların ocak ayından itibaren internet ortamında "Gates, bir şekilde virüsün yaratılışının arkasında ve bundan faydalanmak istiyor" şeklinde yanlış bilgi yaymaya başladıklarını kaydetti.

"Hangi çocukların kızamık aşısı olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek güzel." diyen Bill Gates, sağlık çalışanlarının kimlerin aşılandığını tespit etmesine yardımcı olmak için birtakım gerekli sistemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti, ancak hiçbir mikroçipin buna dahil olmadığını bildirdi.

İDDİALAR, 1.2 MİLYON KEZ KONUŞULDU

Amerikalı milyarder, bir salgın riski gördüklerini ve bunu açıkça söylediklerini aktardı. New York Times'ın haberine göre, Bill Gates hakkında koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinden sosyal medya ve televizyonlarda şubattan nisana kadar 1.2 milyon kez bahsedildi.

Mikroçip iddialarıyla ilgili düzenlenen bir ankette Amerikan halkının yüzde 28'inin, Cumhuriyetçiler'in yüzde 44'ünün iddiaları doğru bulduğu ortaya çıktı. Ankete ilişkin de konuşan Gates, ortaya çıkan tablodan "biraz endişelendiğini", ancak bunun koronavirüs aşısı geliştirme çabalarını finanse etmesini engellemediğini söyledi.