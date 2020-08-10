Bill Gates'ten TikTok açıklaması

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates TikTok ile Microsoft arasındaki satın alma anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Microsoft da TikTok'un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kollarını satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.





BAŞTA AVANTAJ GİBİ GÖRÜNSE DE DAHA SONRA DEZAVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR

Bill Gates, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklama yaptı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti.







