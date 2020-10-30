Karantina süresini kırsal bölgelerde geçirmek isteyen Parisliler, başkentten ayrıldı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını Avrupa'yı bir kez daha etkisi altına alırken, Fransa yeniden kilitlenme kararı aldı.

Fransız hükümeti, 30 Ekim'de başlayan tedbirlerin 4 hafta boyunca süreceğini bildirdi.

PARİSLİLER YOLLARA DÜŞTÜ

Yeni ulusal karantinadan önce binlerce Parisli akşam saatlerinde yollara düştü, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ile-de-France bölgesinde 700 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Parisliler ayrıca karantina sırasında başkentte kalmamak için valizleriyle Lyon tren garına akın etti.

Binlerce Parisli, karantina öncesi başkenti terk etti ViDEO

KIRSAL BÖLGELERE GİTTİLER

Fransız medyası, birçok Parislinin tecrit süresini kırsalda geçirmek için şehri ve "dar" apartmanlarını terk ettiğini yazdı

Anna isimli bir kişi, ilk karantina dönemini Paris'te geçirmenin psikolojik açıdan zor olduğunu belirterek, "Ancak Bernay'da hava daha temiz, nefes alıyoruz, özgür hissediyoruz." diye konuştu.

"İKİNCİ DALGA DAHA ZOR OLACAK"

Önlemler çerçevesinde Fransa'da halktan temel işler ve tıbbi nedenler dışında evde kalmaları isteniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin karşı karşıya kaldığı zor duruma işaret ederek, "İkinci dalga ilkinden daha zor olacak." demişti.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Fransa'da koronavirüs salgını nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede perşembe günü 47 bin 637 vaka ve 250 ölüm kaydedildi.