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Binyamin Netanyahu ameliyatının ardından hastane sığınağına alındı

Binyamin Netanyahu ameliyatının ardından hastane sığınağına alındı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçirdiği ameliyatının ardından hastane sığınağına alındığı bildirildi. Netanyahu'nun daha önce de Hizbullah'ın İHA saldırılarından korktuğu için ofisinin altındaki sığınakta saklandığı iddia edilmişti.