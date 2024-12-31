Binyamin Netanyahu ameliyatının ardından hastane sığınağına alındı

Kansere yakalanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat ameliyatı oldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ifade edildi.
Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık" ifadesine yer verildi.
SIĞINAĞA NAKLEDİLDİ
Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.
Netanyahu'nun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.
KALP SAĞLIĞI DA TEHLİKEDE
İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 75 yaşındaki Netanyahu, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.
Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.
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