Binyamin Netanyahu: Arap ülkeleriyle normalleşmek istiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdiye kadar normalleşme anlaşması imzaladıkları Arap ülkelerine yenilerini eklemeye kararlı olduklarını belirtti.

Geçmişte Mısır ve Ürdün ile ilişkilerini normalleştiren İsrail, Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.

İsrail'de Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Yeni hükümetin öncelikli meselelerinden birinin, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüşü engellemek olduğunu vurgulayan ve bunun için uluslararası arenada güçlü bir şekilde çalışacaklarını aktaran Netanyahu, şöyle devam etti:

"Güçlü adımlar atacağız"

"Ne yazık ki İran'da yaşanan son olaylardan sonra bu tehlikeli nükleer (anlaşmaya varma) seçeneğinin gündemden düştüğü yönündeki yaygın görüşün aksine, ben bu olasılığın henüz nihai olarak gündemden kaybolmadığını düşünüyorum. Bu nedenle, uluslararası gözetim altında İran'ın nükleer bir güç olmasına yol açacak bu kötü anlaşmaya dönüşü önlemek için her şeyi yapacağız. İran'ın Suriye'de ve başka yerlerde askeri cephe kurmasını önlemek için de güçlü adımlar atacağız."

Hükümetin başka bir hedefinin "barış çemberini genişletmek" olduğunu dile getiren İsrail Başbakanı, "barış" anlaşması imzaladıkları bazı Arap ülkelerine yenilerini ekleyeceklerini kaydetti.

"Arap ülkeleriyle tarihi atılımlar eklemeye kararlıyız"

Netanyahu, "Dört ayda 4 tarihi barış anlaşması imzaladıktan sonra, 6 Arap ülkesiyle mevcut barış anlaşmalarını derinleştirmeye ve bunlara bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle tarihi atılımlar eklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.