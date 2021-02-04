Binyamin Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretini tekrar erteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, havalimanının kapalı olması nedeniyle iki ülkeye ziyaretini askıya aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretler ertelendi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin ziyaret davetini ve ülkeler arasında yapılan tarihi barışı takdir ettiği belirtildi.

"HAVALİMANININ KAPALI OLMASI NEDENİYLE..."

Açıklamada, "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir takvim bildirilmedi. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı ifade edilmişti.

BAE'Yİ ZİYARET PLANI 2 KEZ ERTELENDİ

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.