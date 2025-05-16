Binyamin Netanyahu, Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor

AA & Ensonhaber

Doğrudan Hamas'la diyalog kurma, Husilerle ateşkes anlaşması yapma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve İran'la yürütülen müzakereler gibi birçok kararından memnun olmamalarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmekten kaçınıyor.

Yisrael Hayom gazetesi, Netanyahu'nun Trump ile bir yüzleşmeye hazırlandığını ve ABD Başkanı'nın temel bir zayıf noktasını tespit etmeye çalıştığını yazdı.

"Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu turuna hazırlandı ancak İsrail'i bu turun dışında bıraktı" ifadesine yer verilen haberde diplomatik hazırlıklara ek olarak Netanyahu'nun bakanlar, üst düzey savunma yetkilileri ve Trump'ın özel temsilcileriyle yoğun istişareler yaptığı belirtildi.

"NETANYAHU ÖZEL EKİP KURUYOR"

Bu süreçte Netanyahu'nun Trump'a karşı koymak üzere özel bir ekip oluşturduğu ancak bu ekibin üyelerinin kimler olduğunun açıklanmadığı ifade edildi.

Haberde hassas konularla ilgilenmekle görevlendirilen bu ekibin diplomasi ya da güvenlik değil siyasi ve medya stratejilerine odaklandığı aktarıldı.

Netanyahu, daha önce de eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'ya karşı sert medya hamleleri düzenlemiş, 2015 yılında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Obama'nın İran’la nükleer program konusunda vardığı anlaşmayı açıkça eleştirmişti.

Yisrael Hayom'un haberinde Trump'a karşı Kongre'de dramatik bir konuşma yapmaya gerek olmadığı çünkü en zayıf noktasının İsrail'i koşulsuz destekleyen Hristiyan Cumhuriyetçi taban olduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

Bunun yerine İsrail'in Trump'tan duyduğu hoşnutsuzluğun abartılması bile Cumhuriyetçi Senato üyeleri, muhafazakar yorumcular ve sağcı kanaat önderlerini ABD Başkanı'na İsrail'in pozisyonuyla hızla uyumlu hale gelmesi için baskı yapmaya yöneltebilir.

Gizli görüşmelere sık sık katıldığı belirtilen ve ismi verilmeyen İsrailli bir bakanın bu saldırı stratejisini savunarak, "İsrail, Trump üzerinde büyük bir etkiye sahip" dediği aktarıldı.