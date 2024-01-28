Binyamin Netanyahu esir yakınlarına tepki gösterdi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenlere tepki göstererek düzenlenen protestoların faydası olmadığını ifade etti.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar sürüyor.

Katliamda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli hayatını kaybetti, 65 bini aşkın kişi de yaralandı.

7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir var.

Esir yakınları ile onlara destek veren gruplar İsrail'in dört bir yanında protesto gösterileri düzenleyerek hükümete esirleri kurtarmak için anlaşma yapma çağrısında bulunuyor.

Binyamin Netanyahu'dan esir yakınlarına tepki

Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Esirlerin aileleri tarafından düzenlenen protestoların bir faydası yok, onların geri dönüşlerini geciktiriyor ve Hamas'ın taleplerini de artırıyor" dedi.

Netanyahu, İsrail'in kendi kendine yetebilmesi için yerli savunma sanayi programının etkinliğinin artırılması yönünde hükümete gerekli direktifleri verdiğini ifade etti.

"Uluslararası Adalet Divanı savaşın durmasına dair bir karar almadı"

Gazze'ye saldırılarının devam edeceğini dile getiren Netanyahu, "Hedefimiz Hamas'ı bitirmek, dolayısıyla Gazze'de silahlı bir gücün kalmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaş görev yerine getirilmeden son bulmayacak" diye konuştu.

Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'ye yönelik yürütülen savaşa ilişkin aldığı karar hakkında ise "Mahkeme savaşın durmasına dair bir karar almadı. Bizi de bunun son bulmasına zorlamadı" şeklinde konuştu.

"Katar esirler konusunda Filistin hareketine baskı yapabilir"

Daha önce basına sızan bir ses kaydında Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etmediğini belirten Netanyahu, Katar ile ilgili söylediklerini geri almayacağını vurgulayarak, "Liderlerini ülkede misafir ettiği ve finansal destek verdiği için Katar, Hamas Hareketi'ne baskı yapma imkanına sahip. Esirler konusunda Filistin hareketine baskı yapabilir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mısır-İsrail ilişkileri hakkında sorulan soruya her ülkenin endişelendiği çıkarları olduğuna işaret ederek Mısır'la ilişkilerinin iyi şekilde yönetildiğini kaydetti.