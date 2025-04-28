Binyamin Netanyahu: Filistin devletinin kurulması saçma bir fikir

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler nezdinde görev yapan bir dizi büyükelçiyle Kudüs'te bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasıyla barışın geleceği fikri saçma bir fikirdir. Bunu Gazze'de denedik. Bizi yıkmaya çalışan bir rejimin yerine aynı hedef için çalışan başka bir rejimi getirmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Netanyahu, İsrail ile Filistinliler arasında barışın önündeki temel engelin Arap dünyasının bir kısmının hala Yahudi devletini tanımayı reddetmesi olduğunu savundu.

ULUSLARARASI KARARLARI HİÇE SAYDI

Hamas ile Filistin yönetimi arasında bir fark görmediğini kaydeden Netanyahu, "Hamas, İsrail'i derhal askeri olarak yok etmeye çalışıyor. Filistin yönetimi ise uluslararası yollarla İsrail'i 1967 sınırlarına çekip ardından askeri saldırıda bulunmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, bu açıklamasıyla 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını öngören BM kararları ile uluslararası hukuku hiçe saymış oldu.

FİLİSTİN'DEN NETANYAHU'YA YANIT

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin devletinin kurulmasını 'saçma bir fikir' olarak nitelendiren Netanyahu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Şeyh, "Filistin devleti güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan İsrail'in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarıdır" dedi.

İsrail işgalinin son bulacağına işaret eden Şeyh, "Filistin'deki en küçük zeytin ağacının ömrü mutlaka ortadan kalkacak olan bu işgalden daha uzundur" ifadelerini kullandı.