Binyamin Netanyahu: Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerektiğini" söyledi.

AA

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Netanyahu, parlamentonun dış güvenlik komitesinin yakın tarihli bir oturumunda, üyelerden birinin İsrail'in Filistin yönetimiyle ilişkileri konusunda sorduğu soruya yanıt verdi.

"Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusu bastırılmalı"

Filistin yönetimine yardım etmeye hazır olduklarını ve bunun kendi çıkarlarına uyduğunu savunan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir.

Filistin yönetiminden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.