Binyamin Netanyahu, Filistinlinin evine düzenlenen baskına katıldı

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren fotoğrafları yayımladı.

Fotoğraflar, "Netanyahu, Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te giden Netanyahu, Ürdün sınırını ziyaret etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI

Öte yandan Netanyahu, sosyal medya hesabından işgal altındaki Batı Şeria'dan yayımladığı görüntülü mesajda bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini öne süren Netanyahu, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde önceki gün akşam saatlerinde otobüslerde gelen patlamaların ardından Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.

Bat-Yam'ta art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'da güçlü bir saldırı için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.