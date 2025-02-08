Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen Hamas'ı yok edeceklerini söyledi

AA & Ensonhaber

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turu tamamlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasını ABD'nin başkenti Washington'dan takip ettiği için eleştirildi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas'ı ortadan kaldıracaklarını ve tüm rehineleri geri getireceklerini iddia etti.

Gazze'deki tüm İsrailli rehinelerin dönmesi için her şeyi yapacaklarını ileri süren Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi müzakeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek heyete, arabuluculara tüm esirlerin dönmesi talebini iletmelerini söylediğini kaydetti.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve ABD'nin Gazze'de kontrolü ele alma fikirlerini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump ile aynı düşünceleri taşıdığını belirterek, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz" tehdidinde bulundu.

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ENDİŞELER İLETİLMİŞTİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Gazze'deki 3 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

İsrail, 15 ay boyunca ağır İsrail bombardımanının yaşandığı ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı Gazze'de serbest bırakılan esirlerin zayıflamış görüntüleri sebebiyle endişelerini arabulucu ülkelere (ABD, Katar ve Mısır) iletildiğini açıklamıştı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde esir ailelerinin ve muhalefetin eleştirilerinin hedefi oldu.

Esir yakınları ve muhalif isimler ABD'den dönmeyen ve Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetine Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisi vermediği iddia edilen Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.