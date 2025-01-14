Binyamin Netanyahu: Gazze'de ateşkesin duyurulması birkaç gün ya da saat meselesi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisindeki görüşmenin ardından basına konuşan İsrailli esir yakınları tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Kanal 12'ye konuşan bazı İsrailli esir yakınları Netanyahu ile gerçekleştirdikleri toplantıdan duyurulması beklenen anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin cevaplanmamış pek çok soruyla ayrıldıklarını söyledi.

Haberde İsrailli esir yakınlarının Netanyahu ile gerçekleştirdiği toplantının 45 dakika sürdüğü bildirilirken Netanyahu’nun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

"ANLAŞMANIN DUYURULMASI BİRKAÇ GÜN YA DA SAAT MESELESİ"

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, İsrailli esirlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede muhtemel ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının duyurulmasının 'birkaç gün ya da saat meselesi' olduğunu ve Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirtti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin geri verilmesi koşuluyla Gazze'de uzun vadeli bir ateşkese hazır olduğunu ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla oyunun kurallarının kökten değişeceğini ifade etti.

Anlaşma konusunda şu ana kadar kesinleşen bir şey olmadığını dile getiren Netanyahu, esir yakınlarına muhtemel anlaşmanın ihlali durumunda sert karşılık verme taahhüdünde bulundu.

ATEŞKES VE ESİR DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

İsrail basınında çıkan haberlere göre Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 6 hafta sürecek ve ilk aşamada kadın, yaşlı ve ağır hasta 33 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Ayrıca anlaşmanın ilk aşamasının 16. gününde İsrail ve Hamas’ın ikinci aşamanın şartlarına ilişkin müzakerelere başlaması öngörülüyor.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya en yakın noktada olduklarını açıklamıştı.