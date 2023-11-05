Binyamin Netanyahu: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

AA

İsrail tüm tepkilere rağmen dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam ediyor.

7 Ekim'de başlayan bombardıman tüm şiddettiyle Gazzelilere ölüm kusuyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırılar sonrası başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar üç haftayı geride bıraktı.

Değerlendirmelerde bulundu

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak"

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)