Binyamin Netanyahu: Gazze'ye saldırılar aylarca sürecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altına alınan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aylarca sürebileceğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli yaşamını yitirdi, 66 bin 835 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Netanyahu katliamı sürdürmeye kararlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu katliamı sürdürmeye kararlı olduğunun mesajını verdi.

Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki haftalık toplantısında konuşan Netanyahu, "Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz, bu nedenle Gazze Şeridi'nin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın lider kadrosu öldürülmeden saldırılarının nihayete ermemesi gerektiğini savunan Netanyahu, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil aylar sürecek" dedi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlere değinen Netanyahu, onların eve dönmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini ancak 'Hamas'ın kabul edilemeyecek talepleri olduğunu' açıkladı.

İsrailli esir yakınları toplantıya alınmadı

Times of Israel gazetesinin haberinde Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınlarının Likud Partisi haftalık toplantısına alınmadığı belirtildi.

Düzenli olarak aylardır İsrail Meclisi'nde esirlerin serbest bırakılması için lobi yürüten esir yakınlarının haftalardır toplantıya girmek için çabaladıkları aktarıldı.

İsrail merkezli Walla haber sitesine konuşan kuzeni Gazze'de esir tutulan Gil Dickmann, "Likud bugüne kadar bizimle görüşmeyen tek parti" açıklamasında bulunurken, "Bizimle görüşeceklerini umuyorduk ancak onlar bunu yapmamak için sebepler aramaya devam ediyorlar" dedi.