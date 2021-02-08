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    Binyamin Netanyahu, hakim karşısına çıktı

    Netanyahu'nun, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılaması devam etti.
    • AA
    • 08.02.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 12:23
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    Binyamin Netanyahu, hakim karşısına çıktı

    İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının ikinci duruşması görüldü.

    MAHKEME YAKININDA GÖSTERİ

    Duruşma, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

    Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu karşıtı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

    NETANYAHU SUÇLAMALARI REDDETİ

    İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti.

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    HAKKINDA ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI VAR

    İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

    Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de yine Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

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    Binyamin Netanyahu, hakim karşısına çıktı #4

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