Binyamin Netanyahu, Hizbullah’a yönelik çağrı cihazları saldırısını üstlendi

İHA

Hizbullah mensuplarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Eylül ayında Lübnan'da gerçekleşen olayda Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları ve telsizler eş zamanlı patlatılmıştı.

Saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 400 kişi de yaralanmıştı.

İsrail tarafından gerçekleştirildiği ifade edilse de hiçbir resmi dayanağı olmayan saldırıya ilişkin İsrail cephesinden bir açıklama geldi.

SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hizbullah'a Eylül ayında gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarını onayladığını söyledi.

Netanyahu’nun kabine toplantısında “Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ortadan kaldırılması, savunma teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve siyasi kademedeki sorumluların muhalefetine rağmen gerçekleştirildi.” dediği ifade edildi.

NETANYAHU ÜSTLENDİ

İsrail basını da haberlerinde, Netanyahu’nun kabine toplantısında saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini yazdı.

Haberlerde, Netanyahu’nun üst düzey savunma yetlilileri ve siyasi isimlerin karşı olmasına rağmen saldırıların gerçekleştirildiği ifade edildi.