BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in temsilcisi İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşabilmek için İbranice öğrendi. İkili arasındaki samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin üzerine yapılan kirli planları görmezden gelerek İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldı.

İslam dünyasında tepkilere neden olan BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın ardından ikili görüşmeler de oldukça sıcak bir şekle girdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in temsilcisi ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Zayed'in temsilcisi, Netanyahu ile konuşabilmek için İbranice öğrendiğini söyledi.

SENİ BURADA SEVGİYLE KARŞILAYACAĞIZ

İki ülke arasında yapılan anlaşmayı değerlendiren İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu tarihi bir barış. Bu barış sadece liderler arasında olan bir barış değil, aynı zamanda halklar arasında da. Sen de bunu harfiyen vücuda getiren kişisin. İşte bundan dolayı gerçekten tebrik ederim ve sana çok teşekkür ederim. Seni burada görmek istiyorum. Seni büyük bir sevgiyle karşılayacağız." dedi.

İsrail Başbakanı, konuşmasının sonunda da "İnşallah diyelim" ifadesini kullandı.

Muhammed Bin Zayed'in temsilcisi de "İnşallah" dedi ve Netanyahu'yu BAE'de ağırlamak için heyecan duyduklarını dile getirdi.

Binyamin Netanyahu ile BAE Prensi Zayed'in temsilcisi arasında samimi görüşme VİDEO