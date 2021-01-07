Binyamin Netanyahu: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek aptallık

Biden'ın yeniden nükleer anlaşmaya dönebileceğinden endişe eden İsrail Başbakanı Netanyahu, çekincesini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ortak basın toplantısı düzenledi, gündeminde İran'la nükleer anlaşma vardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına verdiği katkıdan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Netanyahu, başka Arap ve Müslüman ülkelerin de Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Netanyahu, Mnuchin'in ABD Hazine Bakanlığı görevi boyunca İran'a yaptırımların uygulanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

"BU BİR APTALLIK"

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği konuşuluyor.

Tahran üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "JCPOA'ya (Nükleer anlaşma) geri dönersek, Orta Doğu'daki diğer birçok ülke nükleer silahlanma için acele edecek. Bu bir kabus ve bu aptallık. Bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

Mnuchin ise İran'ın nükleer programına ilişkin olası müzakerelerin İsrail ve bölgedeki Arap ülkeleriyle istişare edilerek yapılması gerektiğini dile getirerek, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamaz. İran, İsrail ve Arap komşularını tehdit eden terör faaliyetlerini durdurmalıdır." diye konuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.