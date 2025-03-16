Binyamin Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden alıyor

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüştü ve görevine son verilmesi için bu hafta hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi.

Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği kaydedildi.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda ise "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır" ifadelerini kullandı.

Bar'a güvenmediğini dile getiren Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi.

Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORDU

Netanyahu, Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu.

İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.

Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şin-Bet ise suçlamaları tehlikeli olarak nitelendirmişti.

Öte yandan bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı ve Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şin-Bet yürütüyordu.