Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırmak için kabineyi topluyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İsrail'in katliamları devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli hayatını kaybetti, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Netanyahu'nun Refah planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve Refah'taki Hamas taburlarının yok edilmesi için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Fransa'nın başkenti Paris'e bir heyet gönderdiğini kaydetti.

Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım" ifadelerine yer verdi.

Yerinden edilmiş Filistinliler, Refah'a sığındı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındı.

Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Hava saldırılarına hedef oluyor

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.