Binyamin Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ankara-Tel Aviv hattında son dönemde verilen mesajları değerlendirdi.

Doğu Akdeniz, Türkiye eksenli yeni gelişmelere sahne olmaya devam ediyor.

Daha önce Mısır ile anlaşmaya yeşil ışık yakan Ankara, son olarak İsrail ile görüşmelerini sürdürüyor.

TEL AVİV'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Ankara ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de Netanyahu konuya değindi.

"GÖRÜŞMEMİZ İYİ BİR GELİŞME"

23 Mart'ta yapılacak seçimler kapsamında Bat-Yam kentindeki destekçileriyle bir araya gelen Netanyahu, katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir." dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu belirtti.

MISIR İLE NORMALLEŞME MESAJLARI

Türkiye'den geçtiğimiz günlerde peş peşe yapılan açıklamalarda, Mısır ile Doğu Akdeniz'de anlaşma yapılabileceğinin sinyali verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir." ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz." şeklinde konuşmuştu.

YUNANİSTAN PANİKLEDİ

Bölgede Mısır ile anlaşması bulunan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, apar topar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, anlaşmayı koruma adına Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Kahire'ye göndermişti.