Binyamin Netanyahu ve ABD arasında 'Refah'a operasyon' anlaşmazlığı Binyamin Netanyahu, kendisine "Hamas'ı yenmenin yolu Refah'a operasyon değil" diyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Gerekirse operasyonu tek başımıza yaparız" dediğini söyledi.

DHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun gündeminde Refah'a kara harekatı vardı.

"Gerekirse tek başımıza yapacağız"

Netanyahu, Refah’a yapılması planlanan kara operasyonu ile ilgili olarak, “Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüm. Kendisine beş ayı aşkın bir süredir Hamas'a karşı savaşta birlikte hareket ediyor olmamızı takdir ettiğimi söyledim. Ayrıca sivil halkın çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve tabii ki insani ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin farkında olduğumuzu ve bu amaçla çalıştığımızı söyledim.

Ayrıca Refah'a girmeden ve oradaki taburların geri kalanını yok etmeden Hamas'ı yenmemizin mümkün olmadığını da söyledim. Kendisine bunu ABD'nin desteğiyle yapacağımızı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim” dedi.

"Hamas'ı yenmenin yolu Refah'a operasyon değil"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu’nun açıklamaları sonrasında paylaştığı mesajında, “İsrail ile aynı hedeflere sahibiz: Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değil. Önümüzdeki hafta Washington'da İsrailli yetkililerle bir araya gelerek bu hedefe ulaşmanın farklı bir yolunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)