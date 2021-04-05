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    Binyamin Netanyahu yeniden hakim karşısında

    Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmada avukatlarıyla hazır bulundu.
    • AA
    • 05.04.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:07
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    Binyamin Netanyahu yeniden hakim karşısında

    İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması görüldü.

    Dava, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

    MAHKEME YAKININDA GÖSTERİ

    Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

    İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

    İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

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    ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

    Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

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