Binyamin Netanyahu, yeniden karantinaya alındı

Test sonucu pozitif çıkan kişiyle temas eden Netanyahu, cuma gününe kadar gözetim altında tutulacak.

Koronavirüs salgını İsrail’de yayılmaya devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir kez daha karantinaya alınmasına karar verildi.

Netanyahu'nun sözcüsü, yaptığı açıklamada, Başbakan'ın koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temasta bulunduğu için karantinada olması gerektiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARANTİNADA

Pazar ve pazartesi günü yapılan test sonuçları negatif çıkan Netanyahu'nun 5 gün gözetim altında tutulacağı belirtildi. Bu, Netanyahu'nun üçüncü izolasyonu olarak kayıtlara geçti.

KORONAVİRÜSLÜ KİŞİYLE TEMAS ETTİ

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Binyamin Netanyahu'nun geçen salı günü test sonucu pozitif çıkan Likud Mahkeme Başkanı Michael Kleiner ile temas ettiğini yazdı. İsrail Başbakanı, durum üzerine bir konferansa katılmaktan vazgeçerken, epidemiyolojik incelemeye alındı.

BAŞBAKANLIK'TA KORONA VAKASI

Maliye Bakanı Yisrael Katz'ın da geçen salı günü Kleiner ile bir araya geldiği aktarıldı. Ayrıca pazar günü Başbakanlık'taki bir sekreterde koronavirüs tespit edildiği, ancak Netanyahu'nun söz konusu görevliyle temasta olmadığı bildirildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İsrail'de özellikle son aylarda Netanyahu karantinadayken kabine toplantıları video konferans aracılığıyla yapılıyor.

Worldometers adlı internet sitesinin paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 358 bin 293 vakanın görüldüğü ülkede 3 bin 3 kişi hayatını kaybetti.

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