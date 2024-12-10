Binyamin Netanyahu yolsuzluk davasında ilk kez hakim karşısına çıktı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yolun sonu görünüyor...

Binyamin Netanyahu yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki mahkemeye ulaştı.

MAHKEMEYE ÇIKAN İLK BAŞBAKAN

Mahkemeye çıkmasını defalarca ertelemeye çalışan Netanyahu, İsrail'in ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk başbakanı.

Netanyahu üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya.

PURO VE ŞAMPANYALAR

Netanyahu, milyarder bir Hollywood yapımcısından, kişisel ve ticari çıkarları konusunda kendisine yardımcı olması karşılığında on binlerce dolar değerinde puro ve şampanya kabul etmekle suçlanıyor.

Ayrıca kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronları için avantajlı düzenlemeleri teşvik etmekle de suçlanıyor.

SUÇLAMALARA "CADI AVI" DİYOR

Bazı aşırı sağcı milletvekilleri de güvenlik gerekçesiyle yeraltındaki bir salonda yapılan oturuma katıldı.

Suçlamaları reddeden 75 yaşındaki Netanyahu, bunun düşman bir medya ve uzun süreli iktidarını devirmek isteyen önyargılı bir hukuk sistemi tarafından yürütülen bir cadı avı olduğunu iddia ediyor.

İfadesi, kendisi ve ailesinin etrafında yıllarca dönen skandalları da kapsıyor.

"BİBİ HAPSE" SLOGANLARI

Duruşma devam ederken mahkeme dışında gösteriler vardı.

Netanyahu destekçileri “Netanyahu, halk seni destekliyor” sloganları atarken, karşıt protestocular ise “Bibi hapse” diye bağırdı.

Duruşmanın, Gazze'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'ya karşıtı bir gösteriye dönüşmesi bekleniyor.

"KONUŞACAĞIM, KAÇMIYORUM"

Netanyahu, mahkemeye en son haziran 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla başlayan savaştan önce çıkmıştı.

Başbakan dün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Mahkemede konuşacağım. Kaçmıyorum" dedi.

İSTİFA ETMESİ GEREKMİYOR

İsrail yasalarına göre suçlanan başbakanların istifa etmesi gerekmiyor.

Ancak Netanyahu'ya yönelik suçlamalar İsrail'de derin bölünmelere yol açmış, protestocular istifasını talep etmiş ve eski siyasi müttefikleri İsrail lideriyle birlikte hükümette görev almayı reddederek 2019'dan itibaren dört yıldan kısa bir süre içinde beş seçime yol açan siyasi bir krizi tetiklemişti.