Binyamin Netanyahu'dan Donald Trump'a "ateşkes yapma" mesajı

Vurdu, vuruyor derken savaşta 38'inci gün geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün bir yenisini eklediği tehditlerinin listesi uzayıp giderken, dikkat çeken bir gelişme de İsrail cephesinde yaşandı.

ABD merkezli Axios ve Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, taraflar arasında çatışmaları sona erdirebilecek 45 günlük geçici bir ateşkes planı üzerinde yoğun müzakereler yürütülüyor.

Ancak İran’ın bu teklife mesafeli olduğu ifade ediliyor.

NETANYAHU'DAN "ATEŞKES YAPMA" MESAJI

İsrailli yetkililerin Axios’a verdiği bilgilere göre, Netanyahu’nun Trump ile yaptığı görüşmede İran ile ateşkes anlaşmasına karşı çıktığı ve bu konuda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu’nun, İran ile yapılacak bir anlaşmanın bölgesel güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunduğu belirtiliyor.

PLAN MASADA AMA UZLAŞMA ZOR

Görüşmeler kapsamında iki aşamalı bir plan öne çıkıyor. Buna göre ilk aşamada geçici bir ateşkes sağlanması, ardından ise kalıcı barış müzakerelerine geçilmesi hedefleniyor. Ancak taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığın, ateşkesin süresi ve kapsamı olduğu belirtiliyor.

İran tarafı, geçici bir ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesini talep ediyor. İran’ın talepleri arasında bölgesel çatışmaların durması, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş garantisi, yeniden yapılanma için tazminat ve uluslararası yaptırımların kaldırılması yer alıyor.

TRUMP'TAN "YETERLİ DEĞİL" MESAJI

Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’ın verdiği yanıtı “önemli ancak yeterli değil” sözleriyle değerlendirdi. Sürenin uzatılmasının düşük ihtimal olduğunu ifade eden Trump, anlaşma sağlanmaması halinde daha sert adımlar atılabileceği, hatta İran'ı cehenneme çevirebileceği mesajını veriyor.

Trump ayrıca, İran ile uzlaşma sağlanamaması durumunda sivil altyapıya yönelik geniş çaplı saldırıların gündeme gelebileceğini de söyledi.

İRAN YİNE MİSİLLEME KARTINI OYNUYOR

İran ise olası bir askeri müdahaleye karşılık vereceğini açıkladı. İranlı yetkililer, Körfez ülkelerindeki enerji ve su tesislerinin hedef alınacağını söyledi.

Bu misillemeler küresel enerji piyasasındaki baskıyı da artıracaktır.

SÜRE DARALIYOR

Trump’ın belirlediği süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sürecin daha da sertleşmesi bekleniyor. Taraflar arasında diplomatik temaslar devam ederken, uluslararası arabulucular da krizi çözmek için yoğun çaba harcıyor.

Diplomatik kaynaklar, tüm bu gerilime rağmen anlaşma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ancak sürecin oldukça kırılgan olduğunu ifade ediyor.