Binyamin Netanyahu'nun partisinde istifalar başladı

Yüksek Öğretim Bakanı Zeev Elkin, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden ve kabineden istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Zeev Elkin, Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Likud Partisi'nden istifa etti.

Elkin, istifasının ardından Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisi'ne geçme kararı aldı.

"VATANDAŞLAR ÇIKARLAR İÇİN REHİN TUTULAMAZ"

Netanyahu'yu, Likud'u mahvetmek ve partiyi kendisine hizmet için kullanmakla suçlayan Elkin, "Artık İsrail vatandaşlarını size oy vermeye ve onlar için çalışacağınıza güvenmeye çağıramam. İsrail vatandaşları kişisel çıkarlarınız için rehin tutulamaz." ifadesini kullandı.

Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisi'ni kuran Saar da Elkin'in, partilerine katılacağını belirtti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dün sabah da Likud milletvekillerinden Sharren Heskel, partisinden istifa ederek Yeni Umut'a katılacağını açıklamıştı.

Erken seçim kararının hemen ardından Likud'da yaşanan kopuşların, Netanyahu'yu zor duruma sokabileceği belirtiliyor.