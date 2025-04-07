Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma korkusu: ABD rotasını uzattı

AA

İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurt dışı ziyaretlerini sürdürüyor.

Netanyahu, savaş suçu nedeniyle Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından ilk ziyaretini Macaristan'a yaptı.

Buradan ABD'ye uçan Netanyahu'nun kullandığı rota ise dikkat çekti.

TUTUKLANMA KORKUSU ROTAYI UZATTIRDI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.

400 KİLOMETRE DAHA UZUN YOLU SEÇTİ

Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu.

İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

UCM'NİN NETANYAHU KARARI

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.