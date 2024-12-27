Binyamin Netanyahu'un eşine 'tanığı taciz' davası

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Hakkında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla hakkında yolsuzluk davası açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın davasına eşi de dahil oldu.

İsrail medyasında büyük yankı bulan iddiaya göre Sara Netanyahu, yolsuzluk davasında Netanyahu aleyhine ifade verecek tanıkları taciz ve tehdit ediyordu.

SORUŞTURMA AÇILDI

İddiaların ayyuka çıkmasının ardından İsrail polisi, Sara Netanyahu hakkında soruşturma başlattı.

İsrail'de savcılıktan yapılan açıklamada, Sara Netanyahu'nun adaleti engelleme ve tanığa taciz suçlamaları ile soruşturulması gerektiği belirtildi. Başsavcı Gali Baharav-Miara, dün akşam emniyete bilgilendirme yaparak başbakan Netanyahu'nun eşinin söz konusu suçlardan soruşturulması gerektiğini bildirdi.

SEKRETERİNİ SUÇLADI

Soruşturmaya göre Sara Netanyahu'nun eşi başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasında savcılığın kilit tanığı olan Hadas Klein'in polisteki ifadesinin ayrıntılarının yayınlanmasının ardından Temmuz 2019'da emir göndererek "Yıllardır bize iftira atan, Arnon Milchan'ın sekreteri Hadas Klein." dediği öne sürüldü.

İsrail basınına göre Sara Netanyahu'nun en azından ifade vermek üzere polis merkezine çağrılacağı, ayrıca sorguya çekileceği tahmin ediliyor.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.