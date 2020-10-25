İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen ve giderek büyüyen gösteriler, 18'inci haftasına girdi.

İsrail’de binlerce kişi, salgın sürecini kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenliyor.

18 HAFTA OLDU

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından organize edilen ve 18 haftadır süren gösterilerin en önemli adresi Tel Aviv'deki Rabin Meydanı ve Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları da "Yolsuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz" ve "Artık Git" yazılı pankartlar taşıdı.

Binyamin Netanyahu’ya yolsuzluk protestosu devam ediyor ViDEO

"EVİNE GİT"

Batı Kudüs'te 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları ise trafiğe kapattı.