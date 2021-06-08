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    Binyamin Netanyahu'yu koltuğundan edecek güven oylaması 13 Haziran'da

    Lapid-Bennett koalisyonu, 61 vekilin oyunu alması halinde ülkenin yönetimine geçecek.
    • AA
    • 08.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:12
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    Binyamin Netanyahu'yu koltuğundan edecek güven oylaması 13 Haziran'da

    İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunda edecek güven oylamasının tarihi belli oldu.

    Muhalefet partilerinin bir araye gelerek kuracağı koalisyon hükümetinin güven oylamasının 13 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

    GÜVEN OYLAMASI PAZAR GÜNÜ

    Meclis Başkanı Yariv Levin, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılacağını duyurdu.

    61 VEKİL ŞARTI

    Lapid-Bennett koalisyonu, 120 sandalyeli Meclis'ten 61 milletvekilinin güvenoyunu alırsa İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu koltuğunu kaybedecek.

    Binyamin Netanyahu yu koltuğundan edecek güven oylaması 13 Haziran da #1

    KOALİSYONDAKİ VEKİLLERİN SAYISI 62

    Söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin milletvekili sayısı ise 62.

    Yeni hükümet, güvenoyu alması halinde aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.

    İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

    Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

    Binyamin Netanyahu yu koltuğundan edecek güven oylaması 13 Haziran da #2

    7 PARTİYLE KOALİSYON

    Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

    Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

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