Bir ilki gerçekleştirmişti: Suudi Arabistanlı güzelden Türkiye mesajı Yapılan reformlar sonrası Malezya'da düzenlenen güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan Suudi model Rumi Al-Qahtani, Türk takipçilerinden gelen destek mesajlarına teşekkür etti.

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Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan, Suudi Velihat Prensi Muhammed bin Selman'ın reformlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere ülkede kadınların istihdamı, araba kullanmaları gibi birçok konuda yasaklar mevcuttu.

Ancak Veliaht Prens Selman'ın tabuları yıkarcasına yaptığı reformların ardı arkası kesilmedi.

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı.

Ülke tarihinde bir ilk: Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı

Daha önce at ve deve güzellik yarışmalarıyla anılan ülkede Rumi Al-Qahtani isimli kadın, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian 2024 güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.

Saçlarını savurarak podyumda yürüyen Al-Qahtani'nin o anları "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Türk takipçilerine mesaj gönderdi

Öte yandan Rumi Al-Qahtani, bu süreçte kendisine sosyal medya üzerinden destek olan ve güzel dileklerde bulunan Türk takipçilerine kayıtsız kalmadı.

Al-Qahtani, çektiği bir kutu dolusu tatlının fotoğrafını paylaşarak Türk takipçilerine; "Günaydın Türkiye'deki dostlarım" sözleriyle seslendi.

"Türkiye'deki dostlara teşekkürler"

Suudi güzel, daha sonra "Türkiye'deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen reformlar

Öte yandan; Suudi Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu.

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına izin çıktı. Kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yapıldı.

Kamuya açık alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı.

Konserler verilmeye başlandı

Kadınların abaya giyme zorunluluğu da kaldırıldı.

2030 vizyonu adıyla yapılan reformlarla petrol sektörünün dışında Suudi Arabistan ekonomisinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede yüz binlerce Suudi vatandaşına iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Ülkede konserler de verilmeye başlandı. Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılıyor.

Ancak Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman, bir yandan reform yaparken bir yandan da muhaliflere karşı sert önlemler almakla suçlanıyor.