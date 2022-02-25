Biri dansçı, biri doktor! İşte Putin'in kızları Yekaterina ve Mariya Putina...

Biri dansçı, biri doktor! İşte Putin'in kızları Yekaterina ve Mariya Putina...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki bilgiler merak konusu olurken, iki kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. İşte Putin'in birbirinden güzel kızları Yekaterina ve Mariya Putina...

69 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

Putin'in aile bireyleri, milyonlar tarafından araştırılıyor.

Putin, ailesi söz konusu olduğunda uzun süredir yoğun bir gizliliği tercih ediyor.

Rus lider, iki kızı olduğunu söylemek dışında hiçbir zaman çocuklarını kamuoyuna açıklamadı.

Vladimir Putin'in 2 kız babası olduğunu duyanlar, adeta şok oluyor.

Medyadan oldukça uzak olan Putin'in kızları kim ve ne iş yapıyor sorusu gündemin merak edilenleri arasında.

PUTİN'İN SIR GİBİ SAKLADIĞI KIZLARI

Putin 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi ve 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar.

28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var.

Putin, güvenlik endişelerini öne sürerek geçtiğimiz yıllarda kızlarının kimliğiyle ilgili sorulardan kaçınmıştı.

Rus liderin iki kızı da Putin'in Rus gizli servisi KGB casusu olduğu 1980'lerde dünyaya geldi.

İLK GÖZ AĞRISI

Putin'in ilk göz ağrısı olan kızı Mariya Putina'nın Hollandalı Jorrit Faassen ile evli olduğu söyleniyor.

Pediatrik endokrinoloji uzman olan Putina'nın Faassen'in Hague Üniversitesi'ndeki eğitimi sonrasında Gazprom şirketinde yönetici konumunda çalışmaya başladığını belirtiyor.

DANSÇI KÜÇÜK KIZI

Eski bir akrobatik dansçı olan Yekaterina, Moskova Devlet Üniversitesi, Ulusal Fikir Geliştirme Vakfı'nı yönetmektedir.

2013 yılında Rossiya Bank ortaklarından iş adamı Nikolay Shamalov'un oğlu Kirill Shamalov ile evlendi.

Vladimir Putin’in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra bir konferansta görüntülendi.