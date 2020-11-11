Birinci Dünya Savaşı sırasında güvercinle gönderilen mesaj bulundu

Fransa'nın Ingersheim bölgesindeki bir tarlada bulunan küçük alüminyum kapsülde, güçlükle okunan Almanca el yazısıyla yazılmış askeri manevralar hakkında detaylı bilgi içeren bir not bulunuyor.

Yürüyüş yapan bir çift, posta güverciniyle gönderilen ve Prusyalı bir asker tarafından yazıldığı düşünülen 100 yıllık bir mesaj keşfetti.

Fransa'nın Ingersheim bölgesindeki bir tarlada bulunan küçük alüminyum kapsül, güçlükle okunan Almanca el yazısıyla yazılmış askeri manevralar hakkında detaylı bilgi içeren bir not içeriyor.

“AĞIR KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLİYOR”

Ülkenin doğusundaki Orbey'de bulunan Linge Müzesi'nin küratörü Dominique Jardy, mektubun üst düzey bir subaya gönderildiğini söyledi.

20 minutes adlı Fransız basın kuruluşunun aktardığına göre mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Potthof Müfrezesi'ne, tören alanının batı sınırına ulaştığında ateş edildi. Potthof Müfrezesi ateş altında kaldı ve bir süre sonra geri çekildi. Fechtwald'da, bir müfrezenin yarısı devre dışı kaldı. Potthof Müfrezesi, ağır kayıplar vererek geri çekiliyor.”

1910 VEYA 1916’DA YAZILMIŞ OLABİLİR

Mesajın tarihi belli değil, fakat 1910 veya 1916'da yazıldığı düşünülüyor.

O tarihlerde Ingersheim, Almanya'nın bir parçasıydı. Ancak şimdi Fransa'nın Grand Est bölgesinde yer alıyor.

Jardy, "son derece nadir" keşfi mutlulukla karşıladı ve kırk yıldır "böyle bir şey hiç görmediğini" söyledi.

4 GÜVERCİNLE GÖNDERİLMİŞ OLABİLİR

Her iki dünya savaşından kalma el bombalarında olduğu gibi minik kapsülün de muhtemelen zamanla yüzeye çıktığını belirten Jardy, notu "Alman bir arkadaşına" tercüme ettirdi.

Kopya kağıdına benzeyen bir yüzeye yazılan mesajın, dört güvercinle gönderildiği düşünülüyor. Ancak bulunan mektup, hedefine ulaşmadı.

Mesaj, Linge Müzesi'ndeki Birinci Dünya Savaşı sergisinin bir parçası olarak yerini alacak.