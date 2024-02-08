Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan 22 milyar dolar değerinde toprak alacak BAE, Mısır ekonomisine katkı sunmak ve şehrin geliştirilmesi için ülkenin kuzeyindeki bölgeyle ilgili satın alma işlemine imza atmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'dan toprak satın almaya hazırlanıyor.

İki ülke arasında görüşmeler yürütülürken, satın alma işlemi için ödenmesi planlanan tutar belli oldu.

ABD merkezli Bloomberg, Abu Dabi'nin, Mısır'ın kuzey kıyısındaki arazileri satın almak ve geliştirmek için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

22 milyar dolarlık satın alma

Satın almanın 22 milyar dolar tutarında olmasının beklendiği kaydedildi. BAE'nin girişiminin, Mısır'ın ekonomisini güçlendireceği ve döviz konusunda bu ülkeye yardımcı olacağı belirtildi.

BAE'yi seçtiler

Mısırlı bir yetkili, başkent Kahire'nin yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında bulunan Ras El-Hekma bölgesini geliştirmek için yerel ortaklarla birlikte çalışmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir konsorsiyumun seçildiğini söyledi.

Muhtemel anlaşmanın ayrıntıları

Öte yandan Middle East Monitor internet sitesinin aktardığına göre, şehrin geliştirilmesi için planlanan projenin, Mısır Konut Bakanlığı ile ve BAE Maliye Bakanlığı arasında sonuçlandırılması bekleniyor.

Ortaklık sözleşmeleri, ayni ve nakdi katkılara dayanacak. Emirlik, söz konusu bölgede arazi satın alma karşılığında yaklaşık 22 milyar dolar ödeyecek.

Ras El-Hekma şehrinin geliştirilmesi projesi, Mısır'ın, bu şehri küresel turizme kazandırmaya yönelik 2052 planının bir parçası olarak biliniyor.