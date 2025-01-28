Birleşmiş Milletler, ABD'nin dış yardımları askıya almasından endişe duyuyor

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünya genelinde zor durumda olan toplumlara yardım sağlamak için ilave istisnaların gözetilmesini talep ettiğini aktararak bu toplumların hayatlarının insani yardım desteğine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını endişeyle not ettiğini söyledi.

Guterres'in yeni ABD yönetimiyle ilerlemeye hazır olduğunu kaydeden Dujarric, ABD'nin en fazla yardım sağlayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek birlikte yapıcı şekilde hareket etmenin önemini vurguladı.

DIŞ YARDIMLAR ASKIYA ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yetkililer ve büyükelçiliklere gönderdiği, basına sızdırılan bildiride ABD'nin mevcut dış yardımları askıya aldığı kaydedilmişti.

Bildiride sadece acil gıda yardımı ile İsrail ve Mısır'a yönelik askeri finansman için istisnalar getirildiği belirtilmişti.