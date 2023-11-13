Birleşmiş Milletler: Gazze'de felaket gözler önünde gerçekleşiyor Gazze'de gelecek günlerde olabileceklerden derin endişe duyduklarını belirten Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor" dedi.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hafta sonu muhataplarıyla yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktararak, "Durum çok ciddi. Önümüzdeki birkaç günde olabileceklerden ciddi endişe duyuyoruz" uyarısında bulundu.

Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

BM'nin insani ateşkes çağrısı konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Dujarric, "Böylelikle her damla yakıt ya da bir ambulansın geçişi için müzakere etmek zorunda kalmayız" değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL askerinin vurulmasını kınadı

Dujarric, BM'nin Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli askerin bilinmeyen bir kaynaktan açılan ateş sonucu yaralanmasını kınadıklarını bildirdi.

BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Dujarric, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi.