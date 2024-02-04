Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar dünyanın gözü önünde ölüyor Birleşmiş Milletler, İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde yaşanan benzersiz felakette insanların dünyanın gözü önünde ölmeye devam ettiğini bildirdi.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar sürüyor.

7 Ekim'den bu yana en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli hayatını kaybetti, 66 bini aşkın kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Açlık ve insani kriz derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.

Abluka altındaki Gazze'de her geçen saatin 'daha çaresiz' olduğu vurgulanan paylaşımda, "İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor" ifadesi kullanıldı.

2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

UNRWA'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor" ifadesine yer verilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de kuruma yönelik finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde sadece Gazze'de değil bölge genelindeki çalışmalarını bu ay sonundan sonra büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.