Birleşmiş Milletler, Haiti'de acilen adım atılması çağrısında bulundu Haiti'de hızla kötüleşen güvenlik durumdan derin endişe duyduğunu belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, acil adım atılması çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

Karayipler ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au Prince ve Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı çeteler saldırılar düzenlemiş ve güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler'den açıklama

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in Haiti hükümeti ve diğer siyasi aktörlere hızlı bir anlaşma sağlamaları ve demokratik kurumların yeniden inşası için siyasi süreci ilerletme çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Gutteres'in Haiti'de hızla kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu aktaran Dujarric, bunun Haitili siviller üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Dujarric, Guterres'in acilen adım atılması çağrısında bulunduğunu belirterek özellikle Haiti'deki çok uluslu güvenlik misyonunun finansal olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.