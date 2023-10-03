Birleşmiş Milletler heyeti 30 yıl sonra Karabağ'ı ziyaret etti Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, BM’nin Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva başkanlığında 30 yıl aradan sonra ilk kez 1 Ekim Pazar günü Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini ziyaret etti.

DHA

Ermenistan'ın yıllar boyunca Karabağ'da sürdürdüğü haksız işgal, Azerbaycan'ın müdahalesiyle 3 yıl önce sona erdi.

Karabağ'ı yeniden özgürlüğe kavuşturan Azerbaycan, Ermeni silahlı güçlerinin çeşitli provokasyonlarına maruz kaldı.

Üst üste yaşanan patlamalar ve ölümler sonrası Azerbaycan cephesi, Karabağ topraklarında 'Antirerör Operasyonu'nu başlattı.

Başarılı şekilde devam eden operasyonda bölgede yaşayanların tahliyesi sürerken gözler Birleşmiş Milletler'e çevrildi.

BM heyeti 30 yıl sonra gitti

Birleşmiş Milletler heyeti, teşkilatın üst düzey yöneticileri ile Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva liderliğinde 30 yıl aradan sonra ilk kez 1 Ekim Pazar günü Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ağdam'dan yola çıkan heyet, Hankendi şehrini ziyaret etti. Yerel halk ile görüşerek sağlık ve eğitim tesisleriyle ilgili durumu ilk elden inceledi.

Bölgedeki yapıların hasar görmediği açıklandı

Bölgede hastaneler, okullar ve konutlar da dahil olmak üzere kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.

Heyet, yaptığı incelemeler sonucunda Karabağ bölgesinde 1000 civarında Ermeni kaldığını duyurdu.

Heyet, Ermenilerin kullandığı Laçin Yolu aracılığıyla sınır kapısına ulaşarak gözlemlerde bulundu.

'Azerbaycan hükümeti geri dönmek isteyenlere destek vermeye hazır'

Gözlem sonucunda sınır kapısında Ermenistan’a giden herhangi bir sivil araca rastlanmadığı ifade edildi.

Heyet, yaptıkları görüşmeler sonucunda “Yerel halkın geri dönme niyetinde olup olmadığını şu aşamada belirlemenin zor olduğunu” söyledi.

Ayrıca yerel halkın haklarının korunmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunarak, Azerbaycan'daki BM ekibinin ve Azerbaycan hükümeti'nin geri kalan yerel nüfusa ve geri dönmek isteyenlere destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)