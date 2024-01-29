Birleşmiş Milletler'den UNRWA uyarısı: Gazze'de kıtlık kaçınılmaz

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarıyla ilgili iddialar öne sürdü.
UNRWA'nın bazı çalışanlarının, 7 Ekim'de Yahudi yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılara katıldığı iddia edildi.
Bunun üzerine bazı ülkeler, UNRWA'ya finansal desteği askıya aldığını duyurdu.
UNRWA'ya yardımların kesilmesine tepki
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, bu kararların ardından Gazze için kıtlık uyarısında bulundu.
Fakhri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ardından bazı ülkelerin, çalışanlarıyla ilgili iddialar nedeniyle UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.
"Kıtlık kaçınılmaz"
Bu durumun 2,2 milyondan fazla Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Fakhri, "(Gazze için) Kıtlık yakındı, şimdi ise kaçınılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.
Acil soruşturma çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Desteği sonlandıran ülkeler
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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