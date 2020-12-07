Brezilya'da, kızının elinden telefonu alıp kaçmaya başlayan bisikletli hırsızı şemsiye ile durduran kadının o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Brezilya'nın Sao Vincente şehrinde, sokakta yürüyen anne ve kızı bisikletli hırsız tarafında soyulmak istendi.

Karşı yönden gelen hırsız, 15 yaşındaki kızın elindeki telefonu kaparak kaçmaya başladı.

ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ FIRLATTI

Genç kızın 50 yaşındaki annesi ise bir anlık refleksle elindeki kapalı halde olan şemsiyeyi hırsıza fırlattı.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda şemsiye darbesi ile düşen hırsızın ayağı, bisikletin tekerine sıkıştı.

Bisikletli hırsızı şemsiye fırlatarak durduran kadın VİDEO

TELEFONU KURTARDILAR

Kadın ve kızı hırsıza yetişip telefonu geri almaya çalışırken çevredekiler de yardıma koştu.

Genç kız yere düşen telefonunu kurtarırken hızını alamayan anne, hırsıza şemsiyesi ile vurmaya başladı.

Arbede sırasında kadın ve çevredekilerin elinden kurtulmayı başaran hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.