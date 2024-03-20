Blinken 6. kez Orta Doğu'da: Planda İsrail yok Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze savaşının başından beri 6. kez Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken, Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecek.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ziyaretlerini sürdürüyor.

Tam 5 kez Ortadoğu'yu ziyaret eden Blinken, Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

İsrail heyeti ABD yolcusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail heyetinin yakın zamanda Washington'a geleceğini ve burada "kapsamlı bir kara operasyonu olmaksızın Refah'ta Hamas unsurlarının nasıl temizlenebileceği" konusunda farklı alternatifler üzerine çalışacaklarını belirtti.

"Refah konusunda aynı düşünmüyoruz"

Biden'ın dünkü telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "bu şartlar altında Refah'a kara operasyonu düzenlememesi" çağrısı hatırlatılan Patel, Refah konusunda şu anda İsrail yönetimiyle aynı düşünmediklerini vurguladı.

Patel, "Bu konuda net şekilde İsrailli ortaklarımızdan farklı yerdeyiz ve farklı bakış açısına sahibiz. Güvenilir ve uygulanabilir plan olmadan, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'ta bir operasyon felaket olur." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)