Blinken'dan Kazakistan'a: Ruslar bir kere evinize girdi mi, uzaklaştırmanız zordur

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan makamlarının ülkedeki protestoları gereğince kontrol altına alma kabiliyetine sahip olmasına rağmen Rusya'yı çağırmalarını anlayamadıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına verilecek yanıtı görüşmek üzere düzenlenen NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısından sonra bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD'NİN KAZAKİSTAN'A DESRTEĞİ TAM"

Kazakistan ile ilgili bir soruya yanıt veren Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi ve ülkedeki olağanüstü hal durumundan endişe ettiğini dile getirdi.

Blinken barışçıl protestolara saygı gösterilmesine işaret ederken, ABD'nin ülkede protestocularca ortaya konulan şiddeti kınadığını belirtti.

"KAZAKİSTAN NEDEN DIŞ YARDIM ÇAĞIRDI, ANLAMADIK"

KGÖA üyelerinin Kazakistan'a barış gücü göndermesine ilişkin bir soruya ise Blinken şu yanıtı verdi:

"(Kazakistan'ın KGÖA'dan asker talebi) Bu talebin içeriği hakkında sorularımız var. Neden ortaya çıktı? Bunun hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyoruz. Kazak makamları ve hükümetinin, kanun ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde bu protestolarla başa çıkma kapasitesine kesinlikle sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları belli değil. Bu yüzden bu konuda daha fazla şey öğrenmeye çalışıyoruz. Elbette barışı koruma güçlerini ve kolluk kuvvetlerini barışçıl bir çözümü desteklemek için uluslararası insan hakları standartlarına uymaya çağırıyoruz. Ve yine, hükümetin kendisinin, temelinde de ekonomik ve politik olan sorunları hızla çözebileceğini umuyoruz, bu protestoların konusu da bu."





"RUSLAR BİR KEZ GİRDİ Mİ, ONLARI EVİNİZDEN UZAKLAŞTIRMAK ZOR"

Blinken, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin ise "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." diye konuştu.