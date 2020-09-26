Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmen başvurdu

Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmen başvurdu

ABD basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile anlaşan Abu Dabi, F-35'ler konusundaki talebini bir hafta sonra Washington'a iletti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile normalleşmenin karşılığı olarak ABD'den F-35 savaş uçaklarının tedariğini istiyor.

Tel Aviv ile kısa süre önce "normalleşme" anlaşması imzalayan BAE'nin, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.

ANLAŞMADAN BİR HAFTA SONRA BAŞVURU

Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.

"İSRAİL'İN ÜSTÜNLÜĞÜ KORUNACAK"

Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmış, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı ViDEO