Bloomberg: Erdoğan, güçlü donanma inşa ediyor

Türk donanmasının son yıllardaki büyümesine dikkat çeken gazete, Ankara'nın stratejik bağımsızlık konusunda hedefe yürüdüğünü yazdı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgede gerilimi artırmak isteyen Yunanistan ve destekçisi Fransa'nın tutumuna karşı Ankara, Oruç Reis'e eşlik etmek üzere donanmaları devreye aldı.

ABD merkezli Bloomberg, Denizkurdu-2019 Tatbikatı sonrasında üslerine dönen Türk gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçerken Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladığını anımsattı.

"ERDOĞAN'IN, ÇIKARLARINI SAVUNMA ÖLÇEĞİ..."

Deniz gücünü yeniden inşa eden ve tartışmalı sularda mücadele verdiği belirtilen Türkiye'nin, Batı ile anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Haberde, "Donanmanın büyümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa, Rusya ve ABD’yle baş başa gidebilen, özellikle Müslüman bir bölgesel güç olarak kendi ulusunun çıkarlarını savunma ölçeğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN TERSANELERİ CANLANDI"

Donanmanın yeni gemi ve denizaltılarla güçlendirildiğine vurgu yapılan haberde, bu durumun diğer kıyı devletlerini alarma geçirdiğine dikkat çekildi.

Daha büyük fırkateynlerin yapım aşamasında olduğu, Türkiye'nin 2021 yılında 27 bin tonluk hafif uçak gemisine sahip olacağı aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin deniz tersanelerindeki canlanma, Türk yetkililerin Batılı tedarikçilerden "stratejik bağımsızlık" dediği şeyi elde etmeyi amaçlayan, savaş gemilerinden saldırı helikopterlerine ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'na kadar yerli silah endüstrisinin büyümesinin bir parçası."

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