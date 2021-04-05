Bloomberg, Türk SİHA'larını yazdı

Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli görevler üstlendiği anımsatılan insansız hava araçlarının, Türkiye'yi dünyada yükselen güç haline getirdiği belirtildi.

Türkiye'nin insansız hava gücü, uluslararası basının gündeminden düşmüyor.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiği proje olan Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin Libya ve Azerbaycan'daki çatışmalarda önemli görevlerde bulunduğunu yazdı.

'BAYRAKTAR, ERDOĞAN İLE AYNI ARZUYU PAYLAŞIYOR' YORUMU

Geçmişte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) araştırmalar yürüttüğü hatırlatılan Bayraktar'ın, Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı üreticisi olarak ortaya çıkışının merkezinde yer aldığına vurgu yapıldı.

Haberde, Selçuk Bayraktar için "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin askeri güç projeksiyonunu kendi kendine daha yeterli hale getirme arzusunu paylaşıyor." ifadesi kullanıldı.

YÜZDE 93'LÜK BÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı, "Hava araçlarımız tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Türk SİHA'ları savaş yöntemlerini ve Libya'daki savaşın gidişatını değiştiriyor." açıklamasına yer verildi.

İnsansız hava araçlarının bileşenlerinin yüzde 93'ünün Türkiye'de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

"TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇ"

Carnegie Europe'dan misafir öğretim görevlisi Raluca Csernatoni, "Türkiye, öldürücü İHA teknolojisinde hızla pazar lideri ve yükselen güç haline geliyor. Bu, kendi kendine yeten bir savunma sanayisi geliştirmeye yönelik süregelen çabanın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin yabancı silah sistemlerine bağımlılığını azaltma hedefinin bir parçası." dedi.