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    Bloomberg, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişmeleri değerlendirdi

    Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan ABD merkezli medya kuruluşu, Ankara ve Kahire'nin bölgede yapılacak anlaşmadan faydalanacağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 16:59
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    Bloomberg, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişmeleri değerlendirdi

    Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanları anlaşması konusunda uzlaşıya varabileceğinin sinyalini vermesi ABD basınında yer bulmaya devam ediyor.

    Bloomberg, Ankara-Kahire hattındaki son gelişmeleri "Pragmatizm, Türkiye ve Mısır'a kusurları giderme imkanı verebilir" şeklinde gördü.

    TÜRKİYE'DEN ANLAŞMA SİNYALİ

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir." açıklamasının hatırlatıldığı haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da "Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz." şeklindeki ifadesine yer verildi.

    Mısır'ın bu tekliflere açık olarak yanıt vermediği, ancak Sisi'nin "Ankara'ya yakın" olarak tanımlanan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldiğine dikkat çekildi.

    Bu gelişme, iki ülkenin Libya konusunda "buzları çözme işaretleri verdiği" şeklinde yorumlandı.

    "İKİ ÜLKE, GAZ ARAMA UZLAŞISINDAN FAYDALANACAK"

    Haberde, "Türkiye ile gerilimlerin azalması, bir dereceye kadar Kahire’nin endişelerinin genel olarak yeniden ayarlanmasının bir sonucudur." denildi.

    Doğu Akdeniz'de her iki ülkenin gaz arama konusunda bir uzlaşmadan faydalanacağının yeterince açık olduğu kaydedildi.

    Bloomberg, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişmeleri değerlendirdi #1

    Bloomberg, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişmeleri değerlendirdi #2

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